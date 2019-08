Jhon y su gato mochilero recorren el mundo

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Bella, asi se llama este felino que recorre el mundo junto a Jhon Galvis desde el 3 de enero, cuando partieron de Barranquilla, Colombia. Juntos ya recorrieron Ecuador, Perú y ahora llegaron a Bolivia, donde participará de una feria especializada en mascotas.

Pero este gatito, no siempre fue así de adulado, Jhon, su amo, lo adoptó de una manada de gatos que esperaban por comida afuera de un restaurante. "Fue el único que no me tuvo miedo y se me acercó, desde ahí estamos juntos", dijo, haciendo hincapié que lo importante es aprender a valorar a la mascota que se tiene en casa.

Por su paso en Bolivia, Jhon y Bella visitaron El Mañanero y este peludo 'amigo' resultó ser todo un personaje, dueño de un envidiable look y montado siempre en una cómoda mochila. Anunciaron que muy pronto partirán hasta Argentina donde planean pasar juntos las fiestas de fin de año y por supuesto compartirán la experiencia en sus redes sociales.