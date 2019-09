Johnny Depp y Mark Rylance en filme colombiano

Venecia, Italia Venecia, Italia

La estrella de Hollywood Johnny Depp se convierte en un oficial frío y cruel en "Waiting for the Barbarians" (Esperando a los bárbaros), un drama que su director colombiano Ciro Guerra dice que podría estar ambientado en un puesto lejano del desierto pero que es relevante para el mundo actual.

La película, adaptada de la novela de 1980 de J.M. Coetzee, está protagonizada por el ganador del Oscar Mark Rylance, un administrador realista de un aislado puesto fronterizo, que forma parte de un imperio sin nombre.

Cuando el coronel Joll interpretado por Depp llega para realizar una investigación sobre futuros posibles ataques de "los bárbaros", sus métodos brutales para lidiar con el supuesto enemigo conmocionan al magistrado. El tratamiento de una mujer joven lo afecta particularmente y el magistrado, que nunca se nombra, pronto comienza a cuestionar sus lealtades.

"Se sintió demasiado relevante para la actualidad de muchas maneras, en muchos lugares diferentes del mundo", dijo Depp en una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, donde la película se estrenó el viernes. Usando gafas de sol oscuras metálicas, descritas como amenazantes por Depp, Joll desde el principio quiere que el magistrado se sienta incómodo.

"Joll me pareció muy diferente a un tipo malo (...) Si intentas pensar cómo se construye un hombre así, cómo llegan a ese lugar (...) Joll para mí tiene una serie de barreras protectoras muy fuertes que ha construido (...) para escapar de los sentimientos", agregó.

En una entrevista con Reuters, el director colombiano Ciro Guerra dijo que cuando se embarcó en el proyecto, se sintió como una alegoría de un lugar distante y un tiempo distante. Y para cuando terminó, ahora es una película sobre la actualidad, aquí y ahora, agregó.

El magistrado de Rylance está cerca del retiro cuando su mundo se pone patas arriba. Parece indefenso pero pronto toma el asunto en sus manos, incluso si le resulta difícil. "Esta película tiene el potencial de despertar mucha compasión y empatía y sí, ciertamente, cuando encontré la historia por primera vez hizo que me hiciera muchas preguntas", dijo Rylance a Reuters.

"Waiting for the Barbarians" es una de las 21 películas que compiten por el León de Oro en el festival, donde la hija de Depp, Lily-Rose Depp, estrenó el lunes su película "The King".

"Es simplemente increíble. Lo único que puede hacer es hacerme sonreír", dijo Depp cuando fue consultado sobre la carrera de actuación de su hija. "Estoy muy orgulloso de ella, es impresionante. Es mi dios, ella y mi hijo son mis dioses", concluyó.