La activista climática sueca de 16 años Greta Thunberg fue nombrada Persona del Año 2019 por la revista Time, anunció el programa "Today" de NBC el miércoles.

Thunberg, que cumplirá 17 años en enero y es conocida por su forma directa de expresarse, ha instado a una acción inmediata para combatir lo que describe como una crisis climática global.

La lista este año incluyó a Donald Trump, Nancy Pelosi, el informante del caso de Ucrania y los manifestantes de Hong Kong.

.@GretaThunberg: “I’d like to tell my grandchildren that we did everything we could. And we did it for them—for the generations to come” #TIMEPOY https://t.co/n3HRQdYhRY pic.twitter.com/dTQpOro75B