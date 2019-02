Joven demanda a sus padres por concebirlo sin su consentimiento

India India

¡Aunque usted no lo crea! Raphael Samuel es un joven indio de 27 años que está llamando la atención del mundo por demandar a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento.

Esto se debe a que el joven es parte de un movimiento en India conocido como antinatalista, el que cree que las personas deben abstenerse de tener hijos por motivos morales. Para este residente en Mumbai está mal tener a un niño para que pase por las pruebas y tribulaciones de la vida por el placer de sus padres.

Samuel aseguró que pese a que tiene una buena relación con su familia decidió demandarlos, ya que considera que son «hipócritas» por someterlo a las dificultades de la vida por su propio placer.

"Quiero decirles a todos los niños indios que no les deben nada a sus padres. Amo a mis padres, y tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y su placer. Mi vida ha sido increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir", aseguró.

Otras personas del mismo movimiento lo apoyan, ya que afirman que tener hijos es una carga para el planeta. ¿Debemos continuar trayendo más niños a este mundo y acelerar el proceso de degradación social y ambiental?, preguntó Pratima Naik, otro de los líderes del movimiento antinatalista.