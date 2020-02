Joven denuncia que fue abusada sexualmente por un grupo de jóvenes en la Ballivián

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Una joven de 18 años, que llegó este lunes a Santa Cruz desde La Paz junto a su enamorado para pasar los dos días restantes del Carnaval, denunció que fue abusada sexualmente por un grupo de jóvenes en la calle Ballivián.

La presunta víctima comentó que mientras caminaba con su enamorado por la calle Ballivián la tarde del lunes, el numeroso grupo de muchachos la tomaron, posteriormente la manosearon y la lastimaron, mientras su enamorado fue reducido y golpeado, además de que sufrió el robo de $us. 100.

"No sabíamos que jugaban con pintura en Santa Cruz. Estábamos caminando por la calle Ballivián y un grupo grande chicos empezó a perseguirme, me agarraron, me manosearon y lastimaron. Todos estaban con la mano pintada de color negro", afirmó la presunta víctima.

Luego que la denuncia fue ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la Policía logró arrestar a cinco sujetos, entre ellos cuatro menores de edad que estarían involucrados en el presunto delito de violación agravada.

Rosangela Fernández, fiscal asignada al caso, informó que el Ministerio Público logró recolectar los indicios y los videos de las cámaras de seguridad de la zona, donde se observa a los responsables cometiendo el abuso sexual.