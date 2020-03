Joven que subió un video lamiendo productos de un supermercado es arrestado por terrorismo

El autor del video que llenó de indignación a un gran número de usuarios en las redes sociales, acaba de ser arrestado y acusado de terrorismo por grabarse lamiendo productos de un supermercado en medio de una pandemia mundial que ha cobrado la vida de más de 16 mil personas.

Sucedió a principios de esta semana en Estados Unidos, se trata de Cody Pfister y tiene 26 años. Al parecer, grabó sus polémicas imágenes el 11 de marzo en un Walmart de Warrenton, un pueblo del estado de Virginia. El pasado lunes fue detenido y el miércoles, acusado con un cargo de delito de terrorismo de bajo nivel.

El Departamento de Policía de Warrenton compartió información acerca de este suceso en su Facebook: "Ha sido puesto bajo custodia. Los cargos dependerán de la Oficina del Fiscal del Condado de Warren"

BREAKING:



When it comes to our future with COVID19....we are DOOMED!



RT! #COVIDIOTS #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/ubE3l4I4Gs