Joven saudita huye de su familia y pide asilo a Canadá tras rechazar al islam

La joven saudita Rahaf Mohammed al-Qunun, huyó de su familia tras rechazar un matrimonio forzado y repudiar del islam y ahora se encuentra en Tailandia donde pide asilo a Canadá, mientras que la Embajada de Arabia Saudita en Bangkok precisó que no ha pedido su deportación.

Al-Qunun, de 18 años y que ha acusado a su familia de amenazar con matarla, también ha pedido ayuda a la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia y ahora, se encuentra ahora bajo el cuidado de funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que la han sacado del aeropuerto y llevado a "un lugar seguro".

La Embajada de Arabia Saudita en Tailandia indicó en un comunicado que nunca solicitó la deportación de al-Qunun ni le confiscó el pasaporte como ella misma denunció y precisó que el caso es un "asunto familiar".

En un tuit, ella misma aseguró este lunes que se siente mucho más tranquila en manos de la ONU y con el acuerdo al que la agencia ha llegado con las autoridades tailandesas. También aseguró que ya le habían regresado su pasaporte.

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back🙏🏻❤️ pic.twitter.com/pQER7HDVi7