Jóvenes emprendedores se reunirán con la Presidenta Jeanine Añez

La presidenta regional de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), Mary Lizbeth Rojas, informo que jóvenes emprendedores de Chuquisaca, se reunirán mañana con la Presidente Jeanine Áñez.



"Se trata de un primer acercamiento con los jóvenes emprendedores porque entendemos que la Presidente Áñez quiere apoyarlos. Busca crear la posibilidad de crear un ecosistema favorable para el emprendimiento en Sucre", informó a los periodistas.



Explicó que la mandataria pidió la reunión porque estaría interesada en conocer a los jóvenes emprendedores sobre todo del área tecnológica y científica, aunque se está convocando también a otras áreas.



El grupo estaría compuesto por jóvenes que quieren trabajar y hacer crecer la región, anunció.



"Tenemos chicos que hacen desarrollo de software, diseño de equipos tecnológicos, robótica, impresión en 3D y se están convocando emprendedores en otras ramas. De inicio lo que nos interesa es tener a todos los jóvenes juntos para poder ir avanzando con ellos de manera que puedan más adelante ver la factibilidad o no de sus emprendimientos", precisó.



Aclaró que la edad no ha sido un parámetro a considerar, porque en su percepción no es un factor limitante para generar emprendimientos.



Hasta la hora del cierre de esta nota, ya se tenían confirmados una veintena de emprendedores para asistir a la reunión con la jefa de estado.