Juan Carlos Cejas confirmó su renuncia como gobernador de Potosí

El Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, confirmó su renuncia al cargo con fin de “pacificar Potosí”, expresó.

“Tomo esa decisión. Lamentablemente creo que no ha servido, no ha valido acá que exhortemos, que se trabaje y si es para pacificar Potosí, yo por lo menos estoy de acuerdo. Yo no me voy a aferrar al cargo si eso va a ayudar a que ya no tengamos enfrentamiento, Juan Carlos Cejas Ugarte va a dejar el cargo. Tomando en cuenta que está en riesgo mi familia”, dijo.

Lamentó que toma la determinación para cuidar a su familia. Adelantó que presentará las notas correspondientes para formalizar su renuncia.