Juan Gabriel espera autorización del presidente de México para reaparecer: según periodista

Supuestamente Juan Gabriel debía reaparecer de su muerte el 7 de enero, según su exmánager Joaquín Muñoz, pero no ha vuelto “aún” porque el cantante está a la espera de la la autorización del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El periodista mexicano Jorge Carbajal también asegura haber visto con vida a Alberto Aguilera Valadez (nombre real del cantante) y en su canal de YouTube, explicó porqué Joaquín Muñoz primero mencionó el 15 de diciembre y luego el 7 de enero como los días del regreso del cantante.

"Joaquín dio fechas y les voy a decir por qué. No había dicho esto porque no lo tenía autorizado, pero ya me autorizaron", expresó al contar que el 15 de diciembre fue una fecha que la administración de AMLO le dio a Muñoz como posible para encontrarse con Juan Gabriel.