Este viernes Juan Guaidó brindó un discurso desde la plaza Bolívar del municipio Chacao, el primero después de que se autoproclamara como presidente interino de Venezuela el miércoles, donde anunció las próximas acciones a tomar en el marco de lo que considera una transición a otro gobierno “democrático”.

"Las horas próximas son cruciales, no me abandonen porque yo daré mi vida si es posible por la libertad de mi amada Venezuela. No le temo a la cárcel porque ya estoy preso, ya estamos presos en un gobierno asesino e indolente que no está dispuesto a poner la vida del pueblo por encima de sus intereses", sentenció Guaidó.