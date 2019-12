Jueza niega cesación de la detención preventiva de Costas

Melina Lima, juez Cuarta Anticorrupción de La Paz, negó la solicitud de cesación de la detención preventiva que cumple, Antonio Costas, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la cárcel de San Pedro. Costas es procesado por el fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre.



La negativa a la solicitud de que Costas se defienda en libertad es la segunda que dictan las autoridades jurisdiccionales.



"La autoridad jurisdiccional negó la cesación de la detención preventiva, porque no se desvirtuaron los riesgos procesales que se establecieron en la audiencia cautelar y de apelación", dijo el fiscal Marco Antonio Rodríguez.



Explicó que la defensa de Costas no pudo desvirtuar el riesgo de obstaculización de la investigación, pues argumentaron que puede interferir negativamente en otros partícipes o testigos de los hechos.



Sin embargo, consideró que Costas puede volver a solicitar otra cesación de la detención preventiva que cumple desde el 13 de noviembre.



Por su parte, el abogado Andrés Zúñiga, defensor de Costas, manifestó que en la audiencia apeló la determinación de la juez.



"Le decimos que la decisión es agraviante, no tiene un fundamento coherente y eso significa ir a un tribunal de apelación y al igual que la anterior encontrar resultados óptimos", afirmó el jurista.



A su juicio la negación es "injusta y arbitraria", porque según el análisis de la juez, la prueba testifical de seis personas no es útil en el proceso.