Jugadores y socios dan tranquilidad al equipo de San José

El capitán Didi Torrico dio a la hinchada de San José la calma que se necesitaba al comunicar que el equipo se mantendrá, a pesar de los meses adeudados, y con el objetivo de una clasificación a un torneo internacional.

Jugadores, cuerpo técnico y socios se ponen al frente del club San José tras la renuncia de su presidente Jorge García.

Recordemos que Miguel Suárez ($us 16.000), Yasmani Duk ($us 24.500) y Gustavo Salvatierra ($us 8.250) son los jugadores que demandaron al club por deudas. Mientras tanto, el pasado martes, el equipo perdió tres puntos por no cancelar a los acreedores.

Tras una reunión entre socios y jugadores el pasado jueves se determinó que el vicepresidente, Carlos Estrada, busque un acercamiento con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y así gestionar recursos, pagar y evitar futuras sanciones que puedan perjudicar al club