Juliana Acero tiene el rostro desfigurado

Esta es la historia Juliana Acero Fuentes de 42 años, es una madre de familia que tiene 8 hijos, la menor de sólo 2 años, el pasado 2018 se hizo sacar una muela, pero se le infectó, ahora tiene el rostro desfigurado y una parte presenta necrosis.

Su realidad es muy dolorosa, hasta ayer estaba en su domicilio, ubicado en Lomas de Santa Bárbara, en la zona sur de la ciudad, no ingería alimentos sólidos, solamente agua que era administrada por su hija mayor.

Vecinos de Doña Juliana están preocupados por la situación que atraviesa, piden que la población se solidarice, ellos la apoyan en la medida de sus posibilidades, su esposo la abandono y se volvió alcohólico, viven en dos cuartos en alquiler, del cual ya tienen aviso de desalojo.

“Su muela se hizo sacar mi mamá, de eso ha empezado a hincharse y reventó, llevamos más antes al Hospital cuando estaba hinchado, no nos han querido atender, diciendo no hay camillas (…) Por falta de dinero nos lo hemos llevado a mi mamá, nos dijeron que tiene cáncer ya no podemos atender”, relató la hija de Juliana.