Jurassic World 3 vuelve con reparto original

EE.UU. EE.UU.

Hay todo un mundo de dinosaurios ahí fuera. Tiene sentido que para solucionar semejante crisis llamen a un paleontólogo, una paleobotánica y un matemático excéntrico que ya tuvieron cierto contacto con las criaturas. Sí, los tres héroes protagonistas de Jurassic Park vuelven oficialmente para la nueva película.

Sam Neill, Laura Dern, y Jeff Goldblum ya han confirmado su participación en Jurassic World 3, una película un poco diferente a las que hemos visto hasta ahora. Hace unas semanas ya tuvimos un atisbo de lo que va a ocurrir en esta nueva entrega gracias a Jurassic World: Battle at Big Rock. Si aún no has visto ese corto oficial de ocho minutos a caballo entre la segunda entrega y la próxima, puedes hacerlo aquí mismo.

Básicamente, ahora hay dinosaurios sueltos por todas partes, pero el director de la película (y del corto) Colin Trevorrow explica que no se trata de una guerra entre dinosaurios y nuestra propia especie, sino de que ahora los seres humanos van a tener que adaptarse a una nueva realidad en la que les toca convivir con especies que no pisaban la Tierra desde hace millones de años.

They’re back. Welcome to Jurassic World Alan Grant, Ellie Sattler & Ian Malcom. #2021 pic.twitter.com/28jjkq7Y5P — Jurassic World (@JurassicWorld) September 25, 2019

El papel del trío protagonista de Jurassic Park en esta historia aún está por ver, pero es un detalle muy bienvenido y un poco sorprendente en el caso de Sam Neill, que llegó a decir que prefería que matasen a su personaje antes que regresar a la saga.

Su participación ha sido confirmada por Amblin (la productora de Spielberg) pero aún no han aclarado si los doctores Alan Grant, Ellie Sattler y Ian Malcolm solo harán un cameo o tendrán un papel más importante. Jurassic World 3 se estrena el 11 de junio de 2021.