Cuando explotan situaciones referente a la vida de personajes famosos del cine y la televisión, es imposible lidiar con la prensa, como lo que ha pasado recientemente con Kate del Castillo que fue abordada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre la relación que tiene con la conductora Yolanda Andrade.

Mientras tanto, Yolanda actualmente se encuentra en polémica por haber sugerido que se casó con la emblemática actriz Verónica Castro, confesión que le ha ocasionado muchos problemas, y en medio de los dimes y diretes, diversos nombres de mujeres han surgido como supuestas parejas de la conductora de MonJoe, y Kate no quedó atrás.

Al ser cuestionada sobre el matrimonio de Andrade y Castro, la protagonista de La Reina del Sur aseguró que a pesar de ser muy amiga de Yolanda, no sabe mucho sobre el tema.

"Me han dicho palabras, es que no he seguido nada, he estado bien ocupada, he estado fuera de todo. No veo las noticias, no sé nada…A ver sí, pero no tengo nada que comentar porque si supiera algo les comentaría, como no sé nada"

Según Suelta la Sopa, una de las reporteras fue muy directa con la actriz y le preguntó si había sido más que amiga de Yolanda Andrade, a lo que muy sonriente y sin pena alguna Kate respondió.

"Ay… lo que sea, ya , ya está, me parece increíble es que ya no sé. Opino que está perfecto, que digan lo que quieran. De verdad me da risa, perdón, pero me da mucha risa, sorry. No tengo nada que decir, no sé, no los conozco, no tengo ni idea, gracias"

Mhoni Vidente recientemente compartió que todo el escándalo de la conductora comenzó como un juego pero Yolanda Andrade ha abierto una caja de pandora y tendrá que hablar de todas las mujeres que han sido ligadas sentimentalmente con ella.

Entre los nombres que salieron a relucir se encuentran Thalía, Paulina Rubio y Kate del Castillo; la cubana asegura que se tendrán que aclarar si han sostenido relaciones con otras mujeres.