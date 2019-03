Kirchner denunció que la persecución en su contra dañó la salud de su hija

Argentina Argentina

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, denunció que su hija, Florencia, se enfermó por la “persecución política” que están sufriendo ella y su familia por parte del Gobierno de Mauricio Macri, situación por la que viajó a La Habana, Cuba, para acompañar a su hija quien está bajo tratamiento médico.

En un video, la expresidenta y senadora relató que la joven cineasta “no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo, que le prohibieron viajar en avión” debido al estrés que sufrió por la persecución política que terminó devastando su cuerpo y salud.

Fernández acusó también que otra vez en los tribunales de Comodoro Py 'no solo se violan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri sino también se violan todos los derechos de nuestros hijos e hijas'.

“Yo fui presidenta dos veces. Florencia, en cambio, más allá de sus convicciones, decidió otra vida: el arte y la militancia feminista. A los que me odian, o me ven como enemiga, les pido que por favor se metan conmigo, no con Florencia”.

Florencia Kirchner está involucrada en varias causas judiciales en las que también están implicados la exmandataria nacional y Máximo Kirchner, dado que figuraba en los directorios de diversas empresas familiares denunciadas por presunto lavado de dinero.

En tanto, la ahora senadora tiene abiertas un total de seis causas judiciales, de las cuales varias ya han sido elevadas a juicio oral. Fernández de Kirchner afirma que desde que abandonó la Casa Rosada en diciembre 2015, el Gobierno de Macri ha emprendido una “caza de brujas” contra ella y su entorno.