Kit básico de cuarentena: así se preparan en EEUU para el coronavirus

El avance del coronavirus en Estados Unidos, así como en decenas de países, despertó preocupaciones en millones de ciudadanos que sopesan la necesidad de acopiar productos de primera necesidad ante la posibilidad de una emergencia.

En muchas regiones está arraigada la costumbre de tener un kit de emergencia, más vinculado a la posibilidad de un desastre natural como un huracán o un terremoto. Sin embargo, la enfermedad también presenta desafíos a tener en cuenta, como una eventual cuarentena a gran escala.

De todas formas, los expertos recomiendan no comprar bajo estado de ansiedad ni acumular productos básicos sin una necesidad inminente. “Las compras en pánico son una profecía autocumplida. Si Todos piensan que las cosas se van a agotar, van y compran y sí se acaban”, destacó Karan Girotra, profesor de la Universidad de Cornell y experto en riesgos y operaciones, consultado por USA Today.

Sin embargo, sin caer en las acumulaciones que provoquen escasez, los lineamientos sugieren tener a mano productos desinfectantes. Anthony Tornettta, vocero de la Cruz Roja estadounidense, resaltó la necesidad del correcto lavado de manos y desinfección de superficies, pero dijo que “no necesariamente está mal” comprar productos adicionales de higiene en caso de que haya que refugiarse.

Productos esenciales

En caso de cuarentena, recomendada por 14 días (el período de incubación del coronavirus), hay algunos productos que se destacan en las prioridades.

Comida. Lo recomendable es buscar alimentos no perecederos y que necesiten poca preparación. En cambio, las frutas y verduras no son adecuadas para un largo almacenamiento, a menos que sean congeladas. En este punto no se debe olvidar a las personas con dietas especiales y los alimentos de las mascotas.

Agua. Está más asociado a desastres naturales, en los que el suministro puede verse interrumpido, pero de todas formas es recomendable tener cierto almacenamiento.

Medicinas. Atención especial para aquellos que estén bajo prescripción médica, para asegurarse de tener las dosis suficientes para una eventual cuarentena de dos semanas. También, es útil tener productos analgésicos y contra la fiebre y la tos, síntomas del coronavirus, y otros productos como antiácidos y vitaminas.

Otros productos a tener en cuenta. Papel higiénico, pasta dental, pañales, productos de higiene femenina.

¿Mascarillas? Las autoridades sanitarias no recomiendan su uso para personas que no están contagiadas, aunque pueden ser necesarias en caso que un familiar presente síntomas. En cambio, sí es necesario el alcohol en gel y productos desinfectantes.

Fuente: Infobae