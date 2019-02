La atleta clavadista Ingrid Oliveira estuvo envuelta en un escándalo sexual durante los Juegos Olímpicos Río 2016 con el remero Pedro Gonçalves, quien también representaba a Brasil, y ahora la deportista se animó a contar su versión de los hechos a casi tres años de lo sucedido. Reveló que no expulsó a su compañera de cuarto para tener relaciones sexuales con su colega y que no fue expulsada de la competición.

"Llevé a Pedro Gonçalves a mi habitación. Pero no fue en la víspera de la competición de ninguno de los dos. No pasó la noche conmigo. No expulsé a nadie de la habitación y no me expulsaron de los Juegos. Conocí a Pedro en los Juegos Panamericanos de Toronto pero sólo por redes sociales. En los Juegos Olímpicos nos encontramos y empezamos a hablar y al final quisimos algo más. Antes de la ceremonia de apertura hablé con mi compañera de habitación para ver si podía llevarle allí. Ella me dejó hacerlo. No fui la única. Muchos también lo han hecho en otras competiciones", argumentó.

La saltadora cuenta que "la noticia se filtró y el Comité Olímpico Brasileño (COB) lo descubrió" pero que por su historial impecable no la expulsaron de la competencia. No obstante, eso no evitó su dolor por verse en todos los medios del planeta. "No pude dormir. En pocas horas la noticia estaba en todo el mundo. Pasé de 90.000 a 250.000 seguidores en Instagram y mucha gente me insultó. Lloré durante todo el entrenamiento. Hice la serie y no sé cómo. Debí perder 15 litros en lágrimas", explicó.

"Fui acosada por el todo el mundo. Me han asediado. Recibí pornografía. Recibí propuestas para hacer programas sexuales. En la Wikipedia me definieron como 'la niña de la garrocha'. Escribieron historias que no viví. Todo porque soy una mujer que tiene sexo".

"A veces las personas me paran por la calle y ya me imagino a la persona leyendo aquellas noticias hablando de mí: maratón de sexo salvaje, orgía, polémica. Eso cuando no hablan de mi culo. Un día abrí mi Instagram y vi que Calvin Harris, uno de mis DJ's favoritos, me seguía. Cualquier chica diría '¡Ay Dios!'. Pero todo lo que pensé fue: '¿Será que esto también llegó a sus oídos? ¿será que también leyó eso?' Para que entiendan el tamaño de esto".

Finalmente, la clavadista revela que todos los atletas actúan como lo hizo ella y tienen relaciones sexuales en los Juegos Olímpicos, incluso usó de ejemplo al velocista jamaiquino Usain Bolt. "Tendrían que haber visto el número de condones que repartieron en la Villa. ¿Qué eran, para hacer globos? Bolt se llevó a una chica sin credenciales a la habitación y hubo gente que usó Tinder. Pero esos casos no se filtraron", denunció.