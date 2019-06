La emotiva carta que Edith González escribió a su hija

Un año antes de su fallecimiento, la actriz mexicana Edith González escribió una carta a su única hija Contanza, quien ahora tiene 14 años.

Edith se convirtió en madre a sus 40 años y creyó en un momento que no podría ser madre, sin embargo, la ahora adolescente llegó a su vida para ser su motivo para afrontar el cáncer de ovario.

En una carta, Edith le dedicó un hermoso mensaje por su cumpleaños número 14.

La que protagonizó "Doña Bárbara", Corazón Salvaje y Salomé, falleció el jueves en Ciudad de México debido al cáncer de ovario, contra el que luchaba desde 2016.

Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que, sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé que podría moldear.

Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia.