La euforia en vivo de una periodista que se ganó la lotería

Una periodista celebró gritando en vivo ¡Mañana no voy a trabajar! pues fue una de las ganadoras del “Gordo”, el premio más codiciado del sorteo navideño de la lotería española, que reparte casi 2.400 millones de euros en premios (cerca de $us 2.600 millones).

El momento más esperado es el sorteo del primer premio, que este año recayó en el número 26590.

La tradición y popularidad del premio proviene principalmente del hecho de que las ganancias son ampliamente repartidas entre habitantes de un mismo barrio, de una misma familia o de un grupo de amigos, pues cada número de lotería es sorteado en 165 “series” de diez billetes o “décimos”.

Natalia Escudero, reportera de TVE, estaba con un grupo de ganadores en Alicante y no solo se había contagiado de su emoción: ella misma había participado en la compra colectiva. “El Gordo” reparte 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por “décimo”.

“¡Natalia no trabaja mañana!”, continuaba celebrando. Y le preguntaba al resto incluyéndose: “¿Qué vamos a hacer con el premio? Te ha pasado lo mismo que a mí, que no me lo creía”. Posteriormente, fue “bañada” en champagne, que hasta se le metió al ojo.

La multitud coreaba el nombre de Basilio, un veterano hostelero que administra el bar Pepe y que fue el encargado de repartir los décimos. Incluso, uno de ellos fue a manos de una empleada que llevaba solo un mes trabajando en el lugar.

María Casado, presentadora del programa, le volvía a preguntar a la reportera con incredulidad y sonrisas si el lunes trabajaría. “¡No, no, no no!”, respondió.

Posteriormente, más calmada, intentó aclarar que no ganó “El Gordo” (aunque ella mencionó previamente los números ganadores), y sostuvo que ganó “un pellizco”. Minutos atrás, había celebrado: “¡16 millones de euros, 40 décimos, y uno es mío!”.