La 'ex' de Luis Miguel revela por qué volverá a ser una "cabrona"

Cuando la exesposa de Luis Miguel, Aracely Arámbula, comenzó el año pasado las grabaciones de la segunda temporada de "La Doña" estaba desesperada por actuar, había pasado casi un año inactiva profesionalmente y "le urgía" volver a lo suyo. Ahora está decidida a que "no le vuelva a pasar nunca más" y a volver a ser una "cabrona" para continuar en vigencia.



Así lo reveló en una entrevista con Efe la actriz y cantante mexicana, en la que reveló sus nuevos proyectos, se deshizo en halagos con sus compañeros de la serie de la cadena Telemundo y reveló que el personaje de Altagracia Sandoval, que ha encarnado tres veces desde 2016, le ha enseñado a ser más agradecida.





"Ay, mi Altagracia. Yo la llamo mi Altagrace y hasta mi Altaraider", indicó en referencia a la saga de juegos y videojuegos de Tomb Raider. "La hice así, como los muñequitos de los juegos que juegan mis hijos", contó.



Arámbula tiene dos pequeños hombres de 13 y 11 años, producto de su relación con el cantante Luis Miguel.

Aunque afirma que su prioridad son sus hijos, que le iluminan la mirada nada más de nombrarlos, su lista de proyectos para 2020 es larga e incluye una extensa temporada con la obra de teatro "Por qué los hombres aman a las cabronas", una serie cuyo nombre prefirió no revelar y una biografía de la actriz mexicana María Victoria.



Lo primero que tiene, a partir del 27 de enero, es la gira por México de la obra de teatro que comenzó protagonizando con Gabriel Soto en 2015. En esta ocasión, compartirá el protagónico en las tablas con David Zepeda, quien también la acompaña en "La Doña".



"Volvemos al escenario. Ya protagonizamos juntos hace 10 años en (la obra de teatro musical) 'Perfume de Gardenia' y ahora volvemos”, indicó la actriz, quien asegura que no hay nada mejor que compartir "con los amigos".





La meta es ampliar la gira a Estados Unidos, con el apoyo de Carlos Ponce, quien es el tercer actor con un papel estelar en "La Doña 2", a quien invitó a "subirse al escenario".



Arámbula no había regresado al teatro desde 2015, cuando renovó su contrato con la cadena Telemundo. La exclusividad con el canal estadounidense terminó hace unos meses, lo que le da más libertad profesional, algo que dice haber "anhelado".



Sus proyectos para 2020 también incluyen música -aunque no dio demasiados detalles- y televisión, donde mantendrá el foco de su atención.



"Hemos estado trabajando desde octubre haciendo el demo para una serie muy linda que es un reto como actriz. Muy diferente de lo que he hecho hasta ahora", explicó la artista de 44 años.



"También me hicieron una propuesta para protagonizar la serie de María Victoria, quien es una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano", confesó.



Arámbula dio a entender que fue la mítica actriz, una de sus grandes amigas, quien finalmente la convenció de que contara su historia en el popular formato de las bioseries de artistas.



"Ella decía que su vida no era interesante porque solo le han pasado cosas buenas, pero todo lo contrario. Va a ser increíble", afirmó la estrella. "Para mí es un honor. Es un gran ejemplo de mujer. Es madre de dos varones. Una mujer increíble", añadió.



Consciente de que sus ojos verdes y cabello rubio la alejan notablemente del cabello oscuro y los ojos castaños de María Victoria, Arámbula afirmó que "para eso está la caracterización" y el desafío.



Además, dijo que ama la época en la que María Victoria, que se hizo famosa por su personaje de Inocencia Escarabarzaleta Dávalos Pandeada Derecha en "La criada bien criada", desarrolló la parte más importante de su carrera.



Sin embargo, todo este panorama laboral no alejará a Arámbula de su antigua casa. Fuentes de la cadena Telemundo confirmaron a Efe que están desarrollando otros proyectos junto a la actriz.



"Ella es una de nuestras estrellas. Lo que cambió es que nosotros ya no vamos a ofrecer ese tipo de contratos exclusivos", indicó un ejecutivo que prefirió no ser identificado.



Durante su relación con Telemundo, Aracely Arámbula protagonizó "La Patrona", "Los miserables", "La Doña" en dos temporadas, tuvo una aparición en la sexta temporada de "El señor de los cielos" y fue la conductora de la primera temporada de "Máster Chef Latino"./ EFE.