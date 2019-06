Oscar Alberto Martínez Ramírez quería una vida mejor para su hija pequeña, Valeria, pero en lugar de eso, serán recordados por morir mientras intentaban cruzar el Río Bravo. Una imagen devastadora surgió de ellos muertos en las orillas del río después de que intentaron desesperadamente entrar a los Estados Unidos. Metió a su hija de 23 meses en su camiseta y colocó sus brazos alrededor de su cuello, mientras se aferraba a él en sus últimos momentos.

Ramírez, de El Salvador, se sintió frustrado por no poder presentarse ante las autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Así que el domingo decidió intentar cruzar el río con su hija. Cruzó y dejó a su hija en la orilla del río antes de regresar para buscar a su esposa Tania Vanessa Avalos.

Pero mientras se alejaba, Valeria se asustó y se tiró al agua. Regresó y logró agarrar a Valeria, pero fueron arrastrados por la corriente. Su madre, Rosa Ramírez, dijo: 'Ramírez dijo:' Cuando la niña se metió de lleno fue cuando intentó alcanzarla, pero cuando intentó agarrar a la niña, entró más ... y no pudo salir. "La puso en su camisa, y me imagino que se dijo a sí mismo:" He llegado hasta aquí "y decidió ir con ella".