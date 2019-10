La increíble boda de Rafa Nadal

Mallorca, España Mallorca, España

Rafa Nadal y Mery Perelló, novios de toda la vida, se casaron este fin de semana pasado en un imponente castillo en Sa Fortalesa, de su Mallorca natal.

La pareja contrajo matrimonio luego de 14 años de noviazgo, el año pasado (2018) se comprometieron y en febrero de este año comenzaron a planear la boda.

Hubo una ceremonia religiosa oficiada por un sacerdote amigo de la pareja y todos los que asistieron al casamiento tuvieron que dejar sus teléfonos celulares antes de ingresar al castillo, para mantener la privacidad del flamante matrimonio.

Entre los invitados había muchos tenistas actuales y ex tenistas; estaba Marc López, su compañero en dobles, con quien se colgó la medalla dorada en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016; el ex capitán español de la Copa Davis, Albert Costa; el ex número 3 del ranking, David Ferrer; y colegas como Feliciano López, Carlos Moyá, Carlos Costa y hasta el argentino Juan "Pico" Mónaco.

Como si le faltara algún condimento a esta lujosa ceremonia, también contó con la presencia de los Reyes Eméritos de España, don Juan Carlos y doña Sofía, quienes pusieron en duda su asistencia hasta último momento, pero finalmente fueron.

Nadal se encuentra en el segundo escalón del ranking ATP, a 320 puntos de Novak Djokovic​. Sin embargo ahora, aunque sea por un rato, su cabeza no estará enfocada netamente en el tenis, sino en su esposa y en el hogar que fortalecerán juntos.