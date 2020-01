La llaman bruja por tener 31 dedos

India India

Tiene 63 años y es residente del distrito de Ganjam en Odisha, India. Kumari Nayak se prepara para ingresar al Libro Guinness de los récords mundiales debido a la extraña enfermedad congénita que sufrió cuando era un feto y se formó con 19 dedos en los pies y 12 en las manos.

La anciana sufrió de polidactilia, una anomalía congénita donde un humano nace con más dedos en manos y pies dentro del útero, durante la sexta o séptima semana de embarazo. Su aspecto extraño ha provocado que sus vecinos la rechacen y la tilden de “bruja”. Normalmente se puede corregir con cirugía, pero no fue el caso de Kumari Nayak, ya que su familia no contaba con dinero para que la operen y le extraigan los dedos extras.

Por tal motivo, la mujer fue tildada de “bruja” por sus vecinos, y cuando la veían la escupían. Los constantes ataques la llevaron a recluirse en casa.

“Me veo obligado a permanecer en el interior ya que me tratan de manera diferente, lo cual no es una buena forma de tratamiento por parte de mis vecinos”, relató y una de sus amigas dijo: “Este es un pueblo pequeño y la gente aquí es supersticiosa y la acusan de ‘bruja’”.

En los últimos días, su caso ganó protagonismo ya que próximamente ingresará a los World Guiness Récords. Este premio significa que superó al anterior poseedor del récord, Devendra Suthar. Se trata de un hombre de 47, padre de dos hijos que tiene 14 dedos en los pies y 14 en las manos.

Las autoridades de la India le ofrecieron una casa y una pensión, mientras continúan trabajando en la erradicación de la discriminación, y fomentan la conciencia entre sus vecinos. “Somos conscientes de su situación y hemos ofrecido todas las ayudas posibles. También estamos educando a sus vecinos para que la traten con amor y compasión y que no sea una bruja”, comentó un portavoz.