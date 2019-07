La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Persiste la polémica. La Asamblea Departamental de La Paz declaró hoy persona "no grata" al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, quien cambió parte de la letra del tradicional del canto "Oh, linda La Paz" con "Oh, colla incapaz" durante un acto con residentes paceños.

"Por unanimidad de todos los miembros de la Asamblea y de todas las bancadas se ha decidido declarar persona no grata repudiando las declaraciones ofensivas de parte de este personaje, como es el alcalde Percy Fernández", informó el asambleísta Marco Fuentes.

Fuentes explicó que también se iniciará una acción legal contra el burgomaestre cruceño porque se considera que la declaración vertida en un acto público en contra de la región paceña es "discriminatoria".

"Estamos pidiendo que la directiva inicie las acciones legales correspondientes, porque es un acto de racismo en contra de esa autoridad", dijo.

Más temprano, el alcalde La Paz, Luis Revilla, aseguró que la broma del alcalde cruceño es un exceso y que las disculpas brindadas no son suficientes. Sin embargo, dijo que los paceños no deben sentirse ofendidos por dichas declaraciones.

"La broma del alcalde cruceño es un exceso y para los residentes paceños no habrá sido suficiente las disculpas (...). Las autoridades no debemos contribuir a generar un clima de regionalismos que aún existe en el país. Los paceños no deberíamos sentirnos ofendidos porque no es verdad (las declaraciones). El paceño tiene capacidad, un gran espíritu trabajador", afirmó.

Además del legislativo departamental, otras instituciones y autoridades paceñas rechazaron los dichos del burgomaestre, entre ellos el Concejo Municipal de La Paz, el Comité Cívico Pro departamental de La Paz, legisladores y el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien lamentó el comportamiento del alcalde.

Durante un acto para celebrar el 210 aniversario de la gesta libertaria de La Paz, el alcalde Percy Fernández cambió el estribillo de "Oh, linda La Paz" a la que adjunto la frase "Oh, colla incapaz".

Tras las reacciones que generaron sus palabras, el alcalde Fernández publicó un video en el que asegura que no tuvo la intención de ofender a la colectividad paceña y que su vocación es "acercar a los bolivianos".