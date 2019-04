La razón por la que el GPS podría dejar de funcionar el 6 de abril

Internet Internet

El dispositivo de GPS podría dejar de funcionar este 6 de abril, así como otros sistemas y aplicaciones que usan esta tecnología, según información que reveló que algunas versiones tienen una limitación en el formato de la fecha que utilizan, tras más de cuatro décadas funcionando.

El principal motivo son las limitaciones de memoria, pues los desarrolladores, en los años setenta optaron por un sistema de fecha basado en 10 bits, que implica un tope de 1024 semanas o 19,7 años.

Las primeras 1.024 semanas trascurrieron entre el 6 de enero de 1980 y el 21 de agosto de 1.999. En ese entonces comenzó la segunda fase que está por terminar este 6 de abril.

Los dispositivos que no se actualicen volverán a marcar 0000 como fecha interna, por no poder saltar a un número superior, porque no lo permite su configuración. Las rutas seguirían siendo calculadas bien, pero no así los tiempos.

Los expertos aseguran que esto afectaría a dispositivos fabricados antes de 2010, ya que todas las versiones lanzadas con posteridad fueron configuradas de modo tal que esto no ocurra.

Puntualmente, las nuevas versiones estandarizadas permiten mantener la fecha con 13 bits, evitando que vuelva a ocurrir el mismo problema dentro de otros 19 años.