La versión de la madre del menor absuelto de violación grupal

La sentencia de absolución emitida en favor del menor de 15 años por la jueza de la Niñez y Adolescencia, Shirley Becerra, luego de llevar adelante el juicio por separado dentro del caso de supuesta violación grupal a una joven de 18 años, los padres de la víctima dijeron que su hija no solo que fue vejada el 14 de diciembre del año pasado, sino que durante el juicio al menor fue revictimizada, ya que no se habrían valorado las pruebas que presentó y que además recibió, según los progenitores, crudas humillaciones.

Por otro lado, la madre del menor absuelto también dio su versión en el programa Que No Me Pierda sobre esta sentencia y considera que ha sido justa pues no se encontraron pruebas sobre la coautoría de su hijo en la supuesta violación grupal.