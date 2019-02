Las mentiras de la historia del cine que nos tragamos sin rechistar

Lo que nos contaron. Que el 23 de abril es el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor porque ese día de 1616 murieron dos grandes de la literatura: Cervantes y Shakespeare. El escritor francés Victor Hugo fue uno de los primeros en percatarse de la coincidencia entre las muertes de los dramaturgos y el resto del mundo se dejó llevar por el romanticismo de la casualidad.

Lo que realmente sucedió. El argumento que se esgrimió para la celebración del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor fue, en realidad, un pequeño tropezón de la Unesco. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tomó por cierta esta casualidad sin comprobar su veracidad y en una conferencia general, celebrada en París en 1995, se decidió crear el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.

"El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día de 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo", asegura la Unesco en su página web.

A diferencia de dicho enunciado, hoy se sabe que el 23 de abril de 1616 Cervantes llevaba muerto 24 horas (es decir, murió el 22) y Shakespeare estaba vivo. Al autor de Romeo y Julieta aún le quedaban once días para abandonar este mundo. La confusión de fechas se debe a la diferencia entre el calendario gregoriano, que es el que se seguía en España y el que hoy se sigue en gran parte del mundo, y el juliano, por el que entonces se regían los británicos.

- Es mentira que... los niños y los borrachos siempre digan la verdad.

Lo que nos han contado. Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Literalmente. Esta afirmación es, en realidad, un dicho que forma parte del refranero popular español que ha pasado de generación en generación.

Lo que realmente es. Una generalidad que no es completamente fiel a la realidad. ¿Por qué? Porque, a pesar de ese halo de inocencia que los envuelve, los niños son bastante conscientes de sus actos, de lo que hacen y de lo que dicen. Y cuando niegan o aseguran algo que no es verdad suelen hacerlo con conocimiento de causa.

"Los niños mienten con intención cuando quieren evitar un castigo, demostrar algo o llamar la atención. Hasta los siete años no tienen claro qué es realidad y qué ficción, confunden lo que les gustaría con lo que realmente es. Pero a partir de los siete u ocho años aprenden a diferenciar y lo usan en función de sus intereses. Es decir, que efectivamente mienten cuando les conviene", asegura a ICON Ana Isabel Martínez Lafuente, psicopedagoga y terapeuta de psicomotricidad en la clínica madrileña Estudio 22.

Por su parte, los borrachos tampoco son el adalid de la sinceridad. Que los sentimientos se expresen con mayor libertad bajo los efectos del alcohol no quiere decir que estos sean sinceros siempre. Es más, es muy fácil que una persona alcoholizada tienda a hacer promesas falsas y a decir cosas que no son ciertas-

"Lo que ocurre es que el alcohol ayuda a las personas más tímidas o con dificultad para sociabilizar y desinhibirse. Esto hace que a la hora de mantener una conversación se tienda a soltar más información de la que se daría de no estar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el grado de concienciación, el que nos permite controlar qué decir y cómo decirlo, se mantiene. Por lo tanto, seguimos teniendo la capacidad de mentir cuando bebemos", nos explica María Hurtado, psicóloga clínica de AGS Psicólogos Madrid.

- Es mentira que… los piratas llevaran garfio.

Lo que nos contaron. Como queremos empezar por el principio, primero vamos a definir la palabra pirata. Según la RAE, "un pirata es una persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar". Otra de sus acepciones es la de "persona cruel y despiadada". Los piratas trascendieron al imaginario colectivo como seres humanos de género masculino con una indumentaria difícil de ignorar: llevaban parches en el ojo, tenían pata de palo por pierna, garfio por mano e iban acompañados de loros que llevaban al hombro.

Lo que realmente sucedió. En la definición de la RAE no hay ni rastro de patas de palo, parches en el ojo, loros al hombro o garfios por mano. El atuendo que se les atribuye a los piratas es una teatralización que, una vez más, han alimentado la literatura con libros como Peter Pan con el malvado Capitán Garfio y el cine con películas como Piratas del Caribe y el carismático Jack Sparrow. A pesar de que un garfio podía ser un arma estupenda, la realidad es que un pirata tullido no era útil en altamar. Cierto es que los había, pues perder alguna extremidad en pleno fragor de la batalla no era difícil. Y cuando esto ocurría, tal y como contaba el cirujano de piratas Exquemelin (Francia, 1646-1717) en su autobiografía Piratas de América, los piratas recibían una recompensa. "Por la pérdida de un brazo derecho 600 pesos o seis esclavos, por brazo izquierdo 500 pesos o cinco esclavos, por pierna derecha 500 pesos o cinco esclavos, por la izquierda 400 pesos o cuatro esclavos, por un ojo 100 pesos o un esclavo, por un dedo tanto como por un ojo", explicaba Exquemelin en su libro. Sin embargo, con un miembro amputado normalmente la carrera de pirata llegaba a su fin y aquellos que habían perdido un brazo, una mano o una pierna no volvían a ser aceptados en otra tripulación ni regresaban a altamar.

- Es mentira que... los bienes que más exporta España sean el vino y el aceite.

Lo que nos contaron. Que el aceite de oliva y el vino son las joyas de la corona de la exportación española. Esto es, los productos españoles que más dinero generan con su venta en el extranjero.

Lo que realmente sucede. Actualmente España es una de las diez potencias mundiales en exportaciones de productos de belleza e higiene. Solo a nivel de perfumería es la cuarta potencia mundial. En el último año, las exportaciones de productos cosméticos han generado casi 4.000 millones de euros. Las exportaciones españolas en perfumería y cosmética tienen mayor valor que las de "sectores emblemáticos como el vino, el calzado o el aceite", asegura a Cinco Días Val Díez, directora de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) y vicepresidenta en CEOE de la subcomisión de igualdad. "Aquí tenemos unas raíces muy profundas en conocimiento químico, farmacéutico o dermatológico, que hacen que seamos muy buenos en la técnica, con la fiabilidad que da la normativa europea, la más estricta del mundo", añade Díez. Los datos de la Cámara de Comercio de España confirman las palabras de la directora de la Stanpa. En 2018 las exportaciones de perfumería y cosmética alcanzaron los 3.800 millones de euros, superando los 2.400 millones del vino y los 2.600 del aceite.

- Es mentira que... Anastasia sobreviviera a la matanza que los bolcheviques perpetraron contra su familia, los Romanov.

Lo que nos contaron. 1918. La guerra civil rusa se encuentra en pleno auge. El 17 de julio los bolcheviques asesinan en Ekaterimburgo a la familia del zar. Mueren el zar (Nicolás II), su esposa y cuatro de sus hijos; el quinto, una niña, sobrevive. El cuerpo de la hija más joven, la gran duquesa Anastasia, no apareció junto al resto de los Romanov. Durante décadas prosperó la creencia de que Anastasia logró escapar y sobrevivir a la barbarie. Esta idea ha inspirado éxitos de taquilla como Anastasia. Muchas jóvenes de la época afirmaron ser la verdadera Anastasia, siendo la más famosa Anna Anderson. Esta última defendió durante años que era la gran duquesa y que sobrevivió a los bolcheviques gracias a la ayuda de un guardia de palacio que la ayudó a huir.

Lo que realmente sucedió. Que Anastasia murió, al igual que todos los miembros de su familia, el 17 de julio de 1918. "Es completamente falso que Anastasia sobreviviera. La única verdad es que la joven murió junto con el resto de los Romanov", asegura a ICON Fernando Camacho, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. En 1991 los restos de la zarina (esposa de Nicolás II) y sus tres hijas fueron encontrados.

En 2007 aparecieron los restos de los otros dos hijos. Al cotejar el ADN mitocondrial de unos y otros se descubrió que todos coincidían. Esta prueba corroboró que una de las hijas encontradas junto a la zarina era Anastasia y acabó de una vez por todas con el mito de la gran duquesa. "No hay duda de que Anastasia Romanov murió asesinada. La famosa Anastasia que inspiró el musical era una impostora (posiblemente algo perturbada), que consiguió convencer a mucha gente, incluso a familiares de la princesa. Pero nunca fue reconocida oficialmente, entre otras cosas porque ni hablaba ruso ni sabía nada de la familia real", señala José María Faraldo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.