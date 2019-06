Las redes critican las improvisaciones de Thalia en la calle

Thalia no deja de sorprender con sus ocurrencias y esta vez es criticada por las redes sociales por la forma ridícula de querer llamar la atención.

En un video, la artista de 47 años aparece bailando intensamente en una tienda, que parece de belleza o artículos para el hogar, mientras quien la graba se encarga de mostrar el panorama completo.





Según se aprecia, el establecimiento estaba prácticamente vacío, por lo que Thalía estalló en el espontáneo baile al ritmo de la música de fondo. This is my jam! (¡Esta es mi canción!)", grita la animada estrella.

A pesar de su ya conocido sentido del humor y de sus divertidas hazañas que publica seguido en redes sociales, usuarios se dedicaron a criticar la excentricidad de la mexicana, con comentarios como:

"Así o más estúpida". "Ridícula… por llamar atención que ya no tiene", aseveró otro internauta. "Una cosa es ser 'happy' y otra 'ridícula'", la critica un tercer seguidor.

No obstante, también hubo quien salió en defensa de Thalía y valoró lo "divertida" que es. "No cambies y no hagas caso a los criticones", escribe un admirador, mientras que otro alaba su aspecto: "Muy bien tú, qué bien te ves".