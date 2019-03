LeBron James destronó a Michael Jordan como el cuarto mejor anotador de la historia

La máxima leyenda de la NBA, Michael Jordan, ha sido superada por uno de sus más férreos fans, la superestrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, quien rompió uno de los récords del exjugador de los Chicago Bulls el miércoles por la noche, al convertirse en el cuarto mejor anotador de la historia de la liga de baloncesto de Estados Unidos.

James alcanzó las 32.293 anotaciones ante los Denver Nuggets en el Staples Center de Los Ángeles sumando los 13 puntos que le hacían falta para convertirse en el cuarto mejor anotador de la NBA, lo cual logró en el minuto 5:38 del segundo periodo. El estadio estalló de júbilo. El logro fue particularmente especial para James, quien creció en Ohio idolatrando a Jordan.

“¡Ni siquiera puedo enfrentarlo! ¡¡Esto va a ser INCREÍBLE!!”, tuiteó James.

Ahora James solo se encuentra detrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), Karl Malone (36.928) y Kobe Bryant (33.643). La leyenda del baloncesto ocupaba hasta el miércoles el cuarto lugar en el podio con 32.292 anotaciones.

Bajo la dirección de la NBA, los Lakers esperaron hasta el siguiente tiempo para honrar a James, quien recibió una ovación de sus nuevos fanáticos de Los Ángeles durante un video de tributo. James, todavía absorto en el juego, apenas reconoció el hito después de recibir abrazos de varios compañeros de equipo.

