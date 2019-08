Leonardo DiCaprio pide más acciones por "tragedia" de incendios en el Amazonas

Una crisis por el masivo incendio en los bosques del Amazonas es "increíblemente trágica", dijo el lunes el actor Leonardo DiCaprio e instó a los gobiernos a hacer más, en medio de una creciente indignación internacional por el daño a la selva tropical más grande del mundo.

Un número récord de incendios están devastando la selva tropical, lo que generó preocupación debido a la importancia del Amazonas para el medioambiente mundial. Los expertos afirman que produce una quinta parte del oxígeno del planeta.

DiCaprio hizo declaraciones un día después de que la Earth Alliance (Alianza por el Planeta), una iniciativa que fundó junto a los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Sheth, lanzara un fondo de emergencia de 5 millones de dólares para ayudar a preservar la selva tropical.

Ha habido más de 78.000 incendios forestales en Brasil este año, casi el doble del total del año pasado. Los ambientalistas culpan a especuladores que queman vegetación para despejar el terreno con la esperanza de venderle la tierra a agricultores y ganaderos.

"Estamos tratando de sostener a otros para que se involucren, informen y contribuyan si pueden", agregó, en declaraciones en la alfombra roja en el estreno en Japón de la película "Once Upon a Time in Hollywood".