Levantan arraigo a Samuel Doria Medina por caso Focas

Después de tres años levantan arraigo contra Samuel Doria Medina por el caso de Formación de Capitales en Áreas Secundarias (Focas), según confirmó el empresario a medios de comunicación.

“Se me levanta el arraigo en un juicio que no tiene ni pies ni cabeza y veo que es el efecto de que la justicia ya no está presionada por el gobierno y vemos con satisfacción que se van acabando las injusticias del MAS”, dijo Doria Medina tras salir de la audiencia llevada a cabo en la ciudad de Sucre.