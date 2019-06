Liberan a joven tras protagonizar una pelea con comerciante

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La tarde de este lunes se registró un incidente entre un joven identificado como Miguel Rodas Barbery, y una comerciante de nombre Amanda Huchani, que protagonizaron una escandalosa discusión entre las calles Colón e Isabel La Católica, de la capital cruceña.

La discusión que inició con gritos, insultos y posteriormente a los golpes entre ambos, se produjo porque el hombre buscaba parquear su vehículo en dicha intersección donde la mujer se encontraba apostada vendiendo al lado del cordón de la calzada. Según los videos registrados, esa situación provocó que el sujeto se baje de su motorizado y arremeta contra los objetos de la mujer que le recriminó porqué arrojaba sus pertenencias.

Ante el video que fue viralizado en las redes sociales y la denuncia que interpuso la comerciante ante las instancias policiales, la Policía arrestó al sujeto y fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Tras cumplir con sus ocho horas de arresto, Miguel fue liberado la noche de este lunes.

Amanda denunció ante las cámaras de Notivisión que el conductor intentó atropellaros en su vehículo cuando ella comercializaba cerca de la acera; además, cuestionó que el conductor "haya salido impune" de la Felcc pese a las amenazas que recibió. Dijo que la agresión pudo evitarse con un "por favor" y "gracias" para que él pueda pasar.

"Hemos pedido a la Fiscalía que nos den las garantías constitucionales que fueron firmadas por él, pero eso no acapara las cosas que vayan a suceder. Yo tengo hijos y no me gustaría que ninguna otra mujer llegue a pasar por todo esto", expresó.

Por su parte Miguel Rodas, en contacto telefónico con el noticiero central de Notivisión, afirmó que antes de producirse el incidente, él llegó hasta la calle Colón para comprar un perfume, y que ante los contenedores de objetos que estaban sobre calle, de propiedad de la comerciante, procedió a retirarlos del lugar para parquear ya que temía que un oficial que trabaja por la zona pueda sancionarlo con una boleta de infracción. Señaló que dicho oficial policial es padre de la mujer.

También comentó que firmó un requerimiento fiscal para brindar las garantías constitucionales en favor de la comerciante.