21/02/2019 - 12:55

Política

Liberan al diputado Rafael Quispe y afirma que se trató de un secuestro

“El juez no pudo identificar quiénes me han detenido. Esta acción está tipificada como secuestro. Me han secuestrado y me han llevado. Es una detención ilegal y hay que seguir el proceso por secuestro”, anunció Quispe.