Lo despiden por lamer los dedos del pie a una paciente

Un trabajador de un hospital en los Estados Unidos fue arrestado por chupar los dedos de los pies a un paciente. Él niega las acusaciones.

La paciente, descrita como '65 años de edad o más ', afirma que sintió que le tocaban el pie alrededor de las 11 p.m.el lunes por la noche (24 de febrero) en el Gulf Coast Hospital en Fort Myers, Florida.

Inicialmente, la paciente dijo que pensó que se trataba de una enfermera que estaba controlando la hinchazón de su pie. Fue solo después de ser tocada por tercera vez y sentir la humedad entre los dedos de sus pies cuando vio a Beldorin, quien había sido contratado para cuidar a pacientes en el turno de la noche, al lado de la cama, de rodillas, detalla el reporte de la Policía.



El paciente notificó a la enfermera quien alertó a las autoridades. El joven de 23 años fue arrestado a la mañana siguiente por agresión y llevado a la cárcel del condado de Lee.

El acusado fue liberado después de pagar una fianza pero despedido de su trabajo. También negó con vehemencia las acusaciones, alegando que todo fue un malentendido que lo hizo parecer "espeluznante".

Él dijo: "Mi mano estaba en la cama, sí, estaba cerca de ella, pero me agache para recoger mi teléfono porque se me cayó y mientras trataba agarrarlo ella me pateó.

"La señora tuvo miedo y estamos en la oscuridad. Es una habitación oscura con un hombre oscuro a los pies de su cama. Puedo entenderla, pero no estaba tratando de hacer eso con ella, ¿para qué?