Lo que no sabías de Mario del Alcázar

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Hace un tiempo atrás conocieron algunas curiosidades de Mario del Alcázar. Hoy queremos exponer un poco de su vida detrás de cámara. El joven conductor de Cocineros Bolivianos tiene 28 años, esta felizmente casado con Daniela Cortez y asegura que en sus tiempos libres no hay cosa más hermosa y grandiosa que pasarlo con la familia.

Mario accedió a una entrevista exclusiva, y nos aseguró que muy pocas veces hace esto, pero que siempre es bueno que conozcan un poco más de quienes trabajan a diario frente a una cámara, detrás de ellas son personas tan sencillas como nunca te lo hubieras imaginado.

¿Quién es Mario Alcázar?

Mario del Alcázar es un hombre trabajador, honesto, humilde, que pone siempre a Dios en primer lugar, seguido de la familia y los amigos.

¿Tienes un sobrenombre en casa o en el entorno familiar que te haya marcado?

En el entorno familiar me llaman por mi nombre de pila “Mario Sergio”, lo dice entre risas

¿Qué preferís en el desayuno, revuelto de huevo o ensalada de frutas?

Huevo revuelto totalmente, es mucho más efectivo para mis largas jornadas, la ensalada de frutas da más para aperitivo que para un desayuno.

¿Cómo es tu día a día fuera del canal?

Es ajetreado con mucha disciplina, aunque no lo crean me encanta leer e ir al gimnasio, mantenerme en forma para poder darle al público el producto más completo en la televisión (cerebro, físico y carisma)

¿Cocinas en tu casa?

Claro que cocino en casa, y puedo decirte que estoy y estaré eternamente agradecido a los cocineros del programa, porque sin ellos no sería nada en la cocina

¿Si tuvieras que pasar un fin de semana solo, ¿dónde lo pasarías?

Soy creyente en Dios, pero a la vez muy open mind, así que me iría un fin de semana donde están los chamanes ancestrales por el Titicaca a meditar, de curioso nomás, pero es algo que considero que mantiene una esencia única que a muchos seguramente les gustaría experimentar.

¿Qué has aprendido estando en Cocineros Bolivianos?

He aprendido de todos bastante, diría yo, hay un excelente ambiente de trabajo, no es por echarle flores a todos, pero los cocineros son unos tipazos, a Chichi y Desiree los considero presentadores de renombre y trayectoria, compartir el piso con ellos es un privilegio, y ni que decir de la producción y el equipo de operaciones, son un amor... me encanta

Si no estuvieras trabajando en televisión ¿qué trabajo estarías realizando?

Puedo decir que tengo el trabajo soñado y si no la hubiera logrado en mi país, estaría probando suerte en el extranjero, que por cierto tuve la oportunidad de hacerlo en el 2018 pero por Daniela me quedé!

¿Eres romántico? Cuéntanos una anécdota que te haya marcado en la vida como ser humano

No soy romántico, pero si muy cariñoso y respetuoso con mi esposa, ella siempre estuvo conmigo en las buenas y malas ... y sobre alguna anécdota que me haya marcado como ser humano... pues sin duda alguna, mi matrimonio, ese momento fue el que marcó un antes y un después en mi vida