López pide disculpas por decir que "Santa Cruz es el peor ejemplo de cuarentena en Bolivia"

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, en entrevista para "El Mañanero", afirmó el jueves que Santa Cruz es una vergüenza, dando un mal ejemplo de cuarentena a toda Bolivia, catalogando de "irresponsables" a los cruceños por no cumplir a cabalidad las medidas de prevención al coronavirus.

En horas de la mañana de este viernes, mediante un post en su cuenta de Facebook, pidió disculpas a toda la población cruceña por sus palabras.

"Ayer fue un día muy difícil. Enterarme de la muerte de la enfermera embarazada, y ver mientras me dirigía a Montero, una cantidad de autos y gente en la calle que no son propios de una cuarentena me frustró mucho... Y por ello reaccioné como lo hice.

Uno se siente impotente, porque no importa cuánto se esfuercen las autoridades, no importa el enorme sacrificio que hace la mayoría de la población, para que una minoría que no tiene respeto ni amor por la vida, pongan en riesgo a toda la población.

Me disculpo con cada una de las personas que están cumpliendo la cuarentena. Sé que el esfuerzo es gigante, en lo económico, en lo emocional... es una situación que nunca pensamos vivir. Y semejante sacrificio no puede ser en vano por gente irresponsable", posteó la autoridad.

Actualmente en Santa Cruz, existen 268 casos confirmados, de los cuales 130 pertenecen al departamento oriental.