El esposo de la cantante Thalía, Tommy Mottola, recibió esta semana su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, pero además del logro del productor musical, sorprendió que los hijos del matrimonio felicitaron a su padre de una forma muy peculiar y ante las cámaras de televisión.

Durante el evento, la familia fue entrevistada por la presentadora del programa El Gordo y La Flaca, de Univisión, Lili Estefan, quien logró que Sabrina y Mathew dijeran algunas palabras para felicitar a su exitoso papá.

Estefan preguntó a la pequeña de 12 años cómo se sintió por el logro de Tommy Mottola, a lo que Sabrina, nerviosa, respondió: “muy feliz”.

La niña comenzó a ruborizarse cuando Mottola la presionó para que lo dijera en español, lengua materna de su madre, Thalía.

“Estoy feliz, estoy feliz”, respondió con una sonrisa; pero añadió casi gritando y en inglés: “Estoy muy feliz porque hoy recibió una estrella. Es una gran celebración, no hay un motivo para no estar feliz. No quiero (hablar español), estoy bien”.

Su papá volvió a presionarla para que hablara en español, pero ella sólo se rió y prefirió regresar el micrófono a Lili Estefan.

La presentadora también pidió la interacción del hijo menor de Thalía y Tommy Mottola, pero el niño, sonriendo y con una actitud relajada, sólo mencionó en inglés: “Lo mismo que ella dijo”, lo que provocó las risas de su hermana y papá, así como de la comunicadora conocida como “La Flaca”.

Los hijos del exitoso matrimonio causaron sensación no sólo por dar su primera entrevista, sino también por su carisma y gran parecido con su madre, la cantante mexicana.

Tanto Tommy como Thalía presumieron este importante acontecimiento en sus vidas a través de redes sociales, donde también escribieron sobre la admiración y profundo amor que sienten el uno por el otro.