El día anterior a la entrega de los Premios de la Academia de Hollywood, se celebrarán los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies. Los mismos están pautados para el 23 de febrero.

Estos premios, conocidos como los "Anti Óscar", fueron ideados y creados por John J.B. Wilson y Mo Murphy. Su realización se ha convertido en otro hito del calendario cinematográfico anual donde se premia a los peores actores, guionistas, directores y películas de la industria estadounidense.

En 2019 se celebrará la edición número 39 y entre los nominados se encuentran grandes actores como Johnny Depp, John Travolta, Helen Mirren, Will Ferrell, entre otros muchos.

En esta oportunidad, cinco películas se disputan el célebre y triste reconocimiento a ‘la peor película del 2018’, entre las que destacan: ‘Gotti’, ‘¿Quién mató a los Puppets?’, ‘Holmes & Watson’, ‘Robin Hood’ y ‘Winchester’.

Por lo pronto, habrá que esperar a que llegue el día para conocer a los grandes ganadores del famoso trofeo compuesto por una frambuesa de plástico, valorada en 4.89 dólares.

A continuación, te traemos parte de la lisa de los nominados a los Premios Razzie 2019:

Peor Película:

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester

Peor Actriz

Jennifer Garner por Peppermint

Amber Heard por London Fields

Melissa McCarthy por Happytime Murders

Helen Mirren por Winchester

Amanda Seyfried por The Clapper

Peor Actor

Johnny Depp (voz) por Sherlock Gnomes

Will Ferrell por Holmes & Watson

John Travolta por Gotti

Donald J. Trump por Death of a Nation y Fahrenheit 11/9

Bruce Willis por Death Wish

Peor Actor de reparto

Jamie Fox por Robin Hood

Ludacris (voz) por Show Dogs

Joel McHale por Happytime Murders

John C. Reilly por Holmes & Watson

Justice Smith por Jurassic World: Fallen Kingdom

Peor Actriz de reparto

Kellyanne Conway por Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden por Fifty Shades Freed

Kelly Preston por Gotti

Jaz Sinclair por Slender Man

Melania Trump por Fahrenheit 11/9

Peor Combo

Cualquiera de Happytime Murders

Johnny Depp y su caricatura en Sherlock Gnomes

Will Ferrell & John C. Reilly por Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta por Gotti

Donald J, Trump por Death of a Nation y Fahrenheit 11/9

Peor Remake o Secuela

Death of a Nation

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg

Robin Hood

Peor Director

Etan Cohen por Holmes & Watson

Kevin Connolly por Gotti

James Foley por Fifty Shades Freed

Brian Henson por Happytime Murders

The Spierig Brothers (Michael & Peter) por Winchester

Peor Guión

Death of a Nation

Fifty Shades Freed

Gotti

Happytime Murders

Winchester