Luis Arce es notificado a declarar por el desfalco al ex fondo indígena

En el aeropuerto internacional de El Alto, la fiscalía entrego una notificación al exministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, para que preste su declaración por el desfalco al ex Fondo Indígena.



Se puede constar en un video difundido por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) por su cuenta en Twitter, que la notificación fue entregada tras el arribo Arce arribó a la terminal aérea, procedente de Argentina, para iniciar la campaña electoral del MAS en el país.



"El ex ministro @LuisArceCatacora fue notificado por la Fiscalía, al llegar a Bolivia, para que preste declaraciones por el caso del ex Fondioc, en el que es investigado por incumplimiento de deberes", confirma esa institución estatal en esa red social.



Según el FDI, Arce deberá prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público el miércoles.



El exministro de Economía fue denunciado por la Dirección Ejecutiva del ex Fondioc por el presunto desfalco de dinero destinado a proyectos del área rural, fondos que hubieran sido desembolsados con su autorización en su calidad, entonces, de integrante del directorio de esa entidad.



El lunes, el director del FDI, Rafael Quispe, aseguró que "hay suficientes elementos de convicción de que ese señor ha sido parte del millonario desfalco (al Fondioc)".