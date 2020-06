Luis Miguel vende su ‘juguete’ favorito por más de $us 2 millones

#farandulatvrd #farandulatv Luis Miguel vendió su yate Sky en dos millones 695 mil dólares la embarcación perteneció al cantante por siete años, se recuerda que la última vez que se le vio al Rey del Sol fue el pasado 25 de marzo, días de comenzar la cuarentena por la pandemia del Covid-19. #luismiguel #elsoldemexico #yate #sky

A post shared by Farándula TV & Algo Más (@farandulatvrd) on Jun 4, 2020 at 6:31am PDT