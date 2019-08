Luza: “Ni el mejor técnico del mundo hubiera hecho una buena campaña”

Súper Deportivo.- Percy Luza, directivo del Club Bolívar, criticó ácidamente la actitud de los directivos federativos que alejaron a Eduardo Villegas del cargo de seleccionador, arguyendo una pobre campaña en Copa América.

“Ni el mejor técnico del mundo hubiera hecho una buena campaña. Yo lo dije hace meses, todo estaba arreglado y había un plan que se está develando poco a poco. Hubo una falta de respeto con el profesional boliviano, la prensa y opinión pública. Faltó transparencia, por qué en su momento no se dijo que se quería a cierto técnico y ya, eso no es responsable”, sentenció, quien lideró la Comisión Nacional de Selecciones, cuando Bolivia clasificó al Mundial de Estados Unidos en 1994.

Consultado respecto al posible retorno de César Farías al cargo dijo: “Yo creo que no hay más técnicos en el mundo para alguna gente. Para mí no solamente se tiene que apostar por un buen técnico, eso debe darse por descontado; además debe apostarse por un técnico integro al que todo el mundo lo respete y no este inmiscuido en situaciones raras”, finalizó el ex titular liguero.

Periodista.- Ángela Apaza