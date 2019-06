Madres de niños con cáncer hacen vigilia en Hospital Oncológico

Este viernes se escucha el clamor de las Madres de los niños con cáncer en una vigilia en la entrada del Instituto Oncológico del Oriente en Santa Cruz de la Sierra, para exigir al gobernador Rubén Costas que se aboque a construir un bloque pediátrico para la atención de sus hijos. Toda la semana se ha llevado a cabo esta medida de presión.

"Nadie ha venido quiero decirle a Rubén Costas, no nos vamos a mover de aquí hasta que aparezca y dé la cara, si tenemos que estar hasta año nuevo vamos a estar acá, en esta lucha, no nos vamos a dar por vencidas", dijo Martha Balderas, una de las madres que forma parte de la vigilia junto a otras 30 progenitoras.

Según Balderas, las madres ya están cansadas de promesas e intenciones de las autoridades locales que les pidieron paciencia y tiempo para la construcción del pabellón que se iniciaría el próximo año.

"Requerimos el bloque con urgencia porque el cáncer no espera, nuestros hijos se van a morir por no recibir la atención adecuada, necesitamos que estén terapia, que reciban su quimioterapia, eso no entiende el gobernador", acotó.