Maduro al periodista Ramos: "Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación"

La cadena Univisión Noticias informó este jueves que obtuvo el video de los 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron el 25 de febrero de 2019 el periodista Jorge Ramos y el presidente venezolano Nicolás Maduro, antes de que el chavista diera la orden de detener la entrevista, confiscar el material grabado y deportar al reportero mexicano-estadounidense.

"Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación", dijo Maduro a Ramos cuando el periodista le entregó una lista con los nombres de 400 presos políticos en Venezuela.

El mandatario chavista interrumpió la entrevista cuando el periodista le mostró un video donde una persona comía desechos de la basura en Venezuela. Posteriormente les quitaron el material grabado y fueron deportados.

Hemos recuperado la entrevista completa de @jorgeramosnews con @NicolasMaduro.



"Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación".

Por su parte, Jorge Ramos anunció desde Madrid que la entrevista se difundirá este domingo en Univisión. También anunció la recuperación del material en Twitter.

"Lo hemos recuperado y vamos a emitir por Univisión hoy esas imágenes que Maduro no quería que la gente viera", dijo el comunicador, que ha recibido en España el Premio de Periodismo Internacional de la revista Vanity Fair por su trayectoria profesional.

Acaba de terminar la conferencia de prensa en Madrid, España, donde anunciamos la recuperación del video de la entrevista con Nicolás Maduro. Nos la robó el 25 de febrero en el Palacio de Miraflores pero ya la tenemos. Es la entrevista que Maduro escondía

De su cara a cara con Maduro antes de que el mandatario venezolano decidiera cancelar la entrevista, el periodista aseguró que lo vio como un "un hombre poderoso, que se siente seguro y por eso creo difícil que pueda haber una transición pacífica y democrática en ese país".

Según Univisión, que difundirá la grabación completa el próximo domingo, el tono del diálogo incomodó a Maduro desde la primera pregunta: "Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento, de mayoría opositora) usted es un dictador", le dijo Ramos.

"Usted no es el presidente legítimo": así comenzó la entrevista de @jorgeramosnews a @NicolasMaduro.



Podrás verla completa este domingo 2 de junio en Aquí y Ahora - 7PM/6C.

Maduro respondió a esa pregunta agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana: "Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar".

Ramos, que cuenta en su currículum de entrevistas incómodas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez o al también fallecido presidente cubano Fidel Castro, aseguró que "cuando te enfrentas a alguien con poder tienes que hacer las preguntas difíciles".