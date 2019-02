Magnate hará megaconcierto para recaudar 100 millones de dólares para Venezuela

El magnate británico Richard Branson de Virgin anunció este viernes a través de un mensaje en su cuenta verificada de Twitter, que ofreció ayuda para organizar un concierto internacional benéfico para Venezuela.

Según Branson, la iniciativa nació a solicitud del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el opositor Leopoldo López, con el objetivo de organizar "un hermoso concierto para atraer la atención mundial".

El concierto que reunirá a artistas internacionales, fue bautizado como Venezuela Aid Live y se llevará a cabo el 22 de febrero en Cúcuta, ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, aseguró el empresario.

Entre los artistas invitados al Venezuela Aid Live están Luis Fonsi, Juanes, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Fonseca, Alejandro Sanz, J Balvin, Carlos Vives, Nacho, Anitta, Diego Torres, Mau y Ricky, Danny Ocean, Alesso y los youtubers Marko, Lele Pons y Rudy Mancuso, entre otras figuras públicas.

Branson dice que se ofreció para ayudar a organizar un concierto internacional de ayuda junto con Bruno Ocampo y que habrá una “alineación maravillosa” de artistas latinoamericanos y globales, “que donarán su tiempo y su talento para traer la atención mundial a esta crisis y a recoger fondos para la ayuda humanitaria esencial”.

The humanitarian crisis in Venezuela worsens every day. Join Venezuela Aid Live, support the cause to help the country’s suffering people https://t.co/FJ60thvXJt pic.twitter.com/N5nqwzpsFI