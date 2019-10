Maluma ofende a Jennifer López en público

EE.UU. EE.UU.

El emblemático Madison Square Garden, en Nueva York recibió por segunda vez y por segundo año consecutivo, a Maluma que se presentó con un show extraordinario cantando varios de sus éxitos, para complacer a sus fans, además él colombiano tenía un as bajo la manga y sorprendió a todos con una invitada muy especial, Jennifer Lopez, que causó furor en cuanto apareció en el escenario.

Según lo acordado previamente, el cantante reggaetonero interpretaría a dueto el clásico de la Diva del Bronx, “No me ames”(que hace años grabó con su ex esposo, Marc Anthony), al principio todo parecía estar bien, hasta que las cosas no salieron como se esperaba.

Y es que, Maluma no se sabía la letra de la canción, cosa que no pasó desapercibida para sus propios fans, quienes lo consideraron como una falta de atención para con su invitada. En varios momentos interrumpía a Jennifer Lopez y pedía a los asistentes que fueran ellos quienes interpretaran la canción, hecho que también fue considerado como una grosería hacia Jennifer Lopez.

“No se aprendió la canción, y se escuchaba muy mal, la cara de pena de JLo”, “Miren la cara de Jennifer. ¿No aprendiste la letra?”.“Jlo una profesional, pero el otro solo quiere lucirse”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el canal de YouTube donde se publicó el video.

Sin embargo, la futura esposa de Alex Rodríguez prefirió dejarlo pasar y no hizo ningún gesto sobre el escenario que revelara ver su molestia; de hecho, Jennifer Lopez publicó en Instagram un breve video de su actuación con Maluma.

Y un día antes también posteó un mensaje en que dejaba claro que estaba feliz de poder tener esta colaboración con el colombiano y en el que por cierto quedaba claro que habían “ensayado” para la presentación en conjunto.

“El arte de la colaboración es lo que amo de este negocio!!!! Magia verdadera sucede cuando la inspiración se junta con la ausencia del ego. Es muy divertido cuando artistas diferentes se juntan y todos contribuyen a crear algo especial y verdadero y real para que todo mundo experimente y lo disfrute”, escribió Jennifer Lopez.