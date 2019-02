Mamá de boliviana vejada en Argentina: 'Me la van a traer, yo también apenas tengo para comer'

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

La familia de Lourdes Copa Ortega, la boliviana que sufrió secuestro y abusos sexuales en Argentina, vive en la zona de El Abra, distrito 6 de Sacaba, departamento de Cochabamba, donde algunos vecinos aún la recuerdan y cuentan que ella vendía refrescos en una esquina de Villa Candelaria.

Martha Ortega de 79 años, mamá de Lourdes, se mostró molesta e indignada con la situación que sufrió su hija en el país vecino. Cuando la madre vio el video del momento del rescate, respondió que no era necesario que la joven pasara por eso. Sus hermanos están todos en el exterior, y le dejaron a su madre a cargo de los nietos y una pequeña tienda que es su sustento.

“Yo le he criado, ella no se acuerda de mí" dijo la madre. "¿Qué cosa quería ahí para que se vaya? aseveró la señora Martha.

La madre de Lourdes afirma que no entiende las razones por la que su hija se fue del país, y sugirió que las condiciones en que se encontraban eran mejores que las que encontró en el país vecino y lamentó que ahora tras lo sufrido será difícil para ella enfrentar la situación en que llegará a su hija por lo que cuestionó qué será ahora de su paradero.

"¿Qué le falta para que se vaya ? …Ella sabe que va a hacer, mayor de edad también es, yo nada puedo hacer. ¡Qué puedo hacer yo! Soy su mamá pero no puedo hacer nada. Me la van a traer será, cuánto me va costar, yo también apenas tengo para comer” dijo la madre de Lourdes, la mujer que viajó a Argentina en busca de un mejor futuro y resultó siendo ultrajada por cerca de seis meses.