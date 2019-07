Mamá de Ismael asegura que no lo abandonó

Quillacollo, Cochabamba Quillacollo, Cochabamba

Wendy S. C. (23), madre del niño que fue flagelado por su tía en Quillacollo, contó su versión, aseguró que nunca tuvo la intención de abandonar a su pequeño hijo de 9 años, reconoció que tuvo problemas con el alcohol, pero dejó el vicio cuando se enteró que el padrastro del menor lo abusó sexualmente a sus 6 años.

“Yo no lo abandoné, lo violaron a mi hijito a sus 6 años, fue el papá de mis otros hijos, yo hice un proceso (…)”, señaló.

El agresor de Ismael después de salir de “El Abra” la volvió a buscar, sería por este motivo que dejó al pequeño con la tía, añadió que estaba atravesando un mal momento económico.

“Fue a la casa donde vivía con mis tres hijitos… solita, la pared de la casa era baja, tenía miedo, como yo trabajaba mis hijos quedaban solos y cualquier cosa les iba a pasar, de eso tenía miedo, por eso acudí a mi tía”, dijo.

En su relato dijo que fueron varias veces las que intentó recuperar a Ismael, pero no podía encontrarlo porque la tía se trasladaba de vivienda constantemente, lo que le complicaba dar con su paradero.

“Intenté buscarle, de casa en casa se trasladaba ¿Dónde le voy a ir a encontrar yo? ¿Dónde? Una vez he ido a la casa, desde esa vez nunca más vi a mi hijo (…) Yo le he visto a mi tía encerrada, me ha dicho que mi hijo tenía la culpa, ¿Cómo mi hijo de 9 años va tener la culpa? (…) Desde noviembre le pedí que me devuelva a mi hijo”, contó.

La madre será imputada por la presunta comisión del delito de Corrupción de Niña, Niño o Adolescente Agravado. Sus otros hijos pequeños fueron dejados a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ratificó el fiscal asignado al caso, Constantino Coca.