Manchester United se suma a la pelea del Inter por Arturo Vidal

Un obstáculo más se cruza en el camino del Inter por fichar a Arturo Vidal. Y es que el Manchester United sería el nuevo club en sumarse a la lista de clubes que pretenden al chileno.

DirectTv Chile reveló reveló que el United considera hacer en breve una oferta oficial por Vidal, quien apenas el pasado fin de semana anotó un gol en el empate del Barcelona frente al Espanyol.

Manchester destino poco atractivo

Aunque el chileno ha manifestado en varias ocasiones su deseo de contar con más minutos, Old Trafford no parece que sea el mejor lugar debido a que no pelea por la Premier y es una incógnita lo que pueda pasar en la Europa League.

Por otro lado, el Inter se mantiene en la lucha por el título de la Serie A y a pesar de ya no estar en Champions, parece una estructura más sólida para conseguir grandes objetivos a futuro.

